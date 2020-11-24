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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Giriş Tarihi: 24.11.2020, 10:11

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Samsun'un ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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