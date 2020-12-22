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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Giriş Tarihi: 22.12.2020, 10:31

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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