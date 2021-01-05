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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

    Giriş Tarihi: 05.01.2021, 10:18

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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