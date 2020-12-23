  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu

    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu

    Giriş Tarihi: 23.12.2020, 10:39

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Akıncı 1. bölüm fragmanı izle
    Akıncı 1. bölüm fragmanı izle
    Çanakkale'de kan donduran olay!
    Çanakkale'de kan donduran olay!
    Firari Can Dündar'a hapis cezası!
    Firari Can Dündar'a hapis cezası!
    Prof. Dr. Orhan Kural Kovid-19'dan hayatını kaybetti
    Prof. Dr. Orhan Kural Kovid-19'dan hayatını kaybetti
    Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı
    33 yıl önce İzmir'de kaybolan oğlunu arıyor
    33 yıl önce İzmir'de kaybolan oğlunu arıyor
    Çanakkale'de kan donduran olay!
    Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında
    Prof. Dr. Orhan Kural Kovid-19'dan hayatını kaybetti
    Prof. Dr. Orhan Kural Kovid-19'dan hayatını kaybetti
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kar geliyor!
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı
    İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı
    Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı!
    Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı!
    Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı EYP erken patladı
    Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı EYP erken patladı