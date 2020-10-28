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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 28 Ekim Çarşamba hava durumu..

    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 28 Ekim Çarşamba hava durumu..

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 12:10

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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