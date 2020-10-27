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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!

    Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 27.10.2020, 10:54

    Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 27 Ekim Salı hava durumu...

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