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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 21.10.2020, 09:42

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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