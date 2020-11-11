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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 11 Kasım hava durumu

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 11 Kasım hava durumu

    Giriş Tarihi: 11.11.2020, 10:25

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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