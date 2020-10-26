  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 26.10.2020, 10:50

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli mesajlar
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Milyon proje ye tarihi engel
    Milyon proje ye tarihi engel
    İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti?
    İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti?
    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Milyon proje ye tarihi engel
    Bodrum'daki inşaat alanından tarih fışkırdı, milyonluk proje durduruldu
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! "Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar"
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir?
    Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Bilim Kurulu üyesi açıkladı