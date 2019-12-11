Meteoroloji'den 'sarı' ve 'turuncu' alarm! Muğla ve Aydın'a sağanak uyarısı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-alarm-mugla-ve-aydina-saganak-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla ve Aydın için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Öte yandan Antalya için verilen 'kırmızı' uyarının ardından bugün Muğla'nın bazı bölgeleri için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise , "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Öte yandan Antalya için verilen 'kırmızı' uyarının ardından bugün Muğla'nın bazı bölgeleri için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi.

İŞTE METEOROLOJİ RENK KODLARININ ANLAMLARI