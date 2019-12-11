Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla ve Aydın için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Öte yandan Antalya için verilen 'kırmızı' uyarının ardından bugün Muğla'nın bazı bölgeleri için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise , "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Öte yandan Antalya için verilen 'kırmızı' uyarının ardından bugün Muğla'nın bazı bölgeleri için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi.
İŞTE METEOROLOJİ RENK KODLARININ ANLAMLARI
|YEŞİL
|Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
|SARI
|Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
|TURUNCU
|Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
|KIRMIZI
|Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
Meteoroloji'den 'sarı' ve 'turuncu' alarm! Muğla ve Aydın'a sağanak uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.