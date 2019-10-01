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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 11:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl? İşte 1 Ekim Salı hava durumu...

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