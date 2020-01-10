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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 10 Ocak İzmir'de ve Ege'de bugün hava nasıl

Giriş Tarihi: 10.01.2020, 12:14

10 Ocak 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ocak hava durumu raporu yayınlandı. Yurt genelinde gün içerisinde yağış beklenmezken sis, pus ve buzlanmaya karşı özellikle şoförlere uyarı geldi. Bununla birlikte İç ve Doğu Anadolu'da don olaylarına karşı çiftçiler uyarıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Ege ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte, 10 Ocak hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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