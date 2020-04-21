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    Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava bugün nasıl? İşte 21 Nisan Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 21.04.2020, 11:44

    İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 21 Nisan Salı hava durumu...

    Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava bugün nasıl? İşte 21 Nisan Salı hava durumu...

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