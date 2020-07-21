Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 21 Temmuz Salı hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-son-dakika-yagis-uyarisi-izmirde-hava-nasil-olacak-iste-21-temmuz-sali-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Hatay ,Osmaniye ve Adana'da sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 21 Temmuz Salı hava durumu...