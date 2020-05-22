İzmir'de hava nasıl? Ege'de fırtına olacak mı? Hava durumu taminleri ne diyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji'den uyarı: Fırtına kuvvetli geliyor! İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.