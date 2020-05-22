Meteoroloji'den uyarı: Fırtına kuvvetli geliyor! İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-uyari-firtina-kuvvetli-geliyor-izmir-ve-egede-bugun-hava-nasil-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de hava nasıl? Ege'de fırtına olacak mı? Hava durumu taminleri ne diyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.