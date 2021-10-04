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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...

    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...

    Giriş Tarihi: 04.10.2021, 10:39

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

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