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    Yeniasır TV Yaşam Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!

    Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!

    Giriş Tarihi: 29.09.2022, 08:59

    Denizli'nin Merkez Efendi Mahallesinde iki katlı metruk bir evde yangın çıktı. Dumanların yerini alevlere bırakması ile çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi ile birlikte olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi ise hala bilinmiyor.

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    Denizli'de alev alev yanan iki katlı metruk binadaki yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın; Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

    Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için müdahaleye başladı. Güvenlik güçleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, büyüyen alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından vatandaşlar derin nefes aldı.

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