Esra Erol'da gündeme gelen Salih, Mevla ve Nilüfer aşk üçgeninde yen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mevla ile evli olan ve 3 çocukları olan Salih, Nilüfer isimli kadını da evlerine getirerek beraber yaşamaya başlamışlardı. Esra Erol canlı yayınında Salih'ten boşanacağını söyleyen Mevla'dan şoke eden açıklamalar geldi. Salih ile barışmayı kabul ettiğini söyleyen Mevla, "Onu affettim" dedi.
Mevla Salih ile barıştı! Esra Erol canlı yayında itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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