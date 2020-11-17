Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi arasında gerçekleştirilen gizli anayasa görüşmelerine çok sert çıktı. Bahçeli, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' maddelerin bile masaya yatırıldığını hatırlattı, "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasının karnından doğmamıştır. Hodri meydan! Her kim istiyorsa bedenimize toprağa gömmelidir." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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