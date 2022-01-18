MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'nun skandal sözlerine çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine tepki gösteren Bahçeli "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme" ifadelerini kullandı.
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