Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na videolu destek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/milasli-ogrencilerden-baris-pinari-harekatina-videolu-destek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı'na Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu öğrencilerinden videolu destek verildi. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla okul bahçesinde "Barış Pınarı" yazısı oluşturuldu.

Milas'ın en eski ve köklü okulu olan Sakarya ilk ve Ortaokulu öğrencileri Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik için video hazırladı. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla Plevne Marşı eşliğinde hazırlanan videoda öğrenciler hep bir ağızdan "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek asker selamı verdi.

İHA