Milas'ta alevler termik santrale yaklaştı!

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor. A Haber muhabiri Hakan Süer gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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