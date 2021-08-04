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    Yeniasır TV Yaşam Milas'ta alevler termik santrale yaklaştı!

    Milas'ta alevler termik santrale yaklaştı!

    Giriş Tarihi: 04.08.2021, 00:29

    Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor. A Haber muhabiri Hakan Süer gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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