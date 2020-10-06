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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 12:21

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak." dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak." dedi.

    Bakan Selçuk, İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okullarının yüz yüze eğitime devam edemeyeceğini bildirdi.

    500 BİN TABLET BİLGİSAYAR DAĞITIMI

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 500 bin tablet bilgisayar dağıtımına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

    "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."

    'OKULLARIN İHTİYACINA GÖRE ESNEKLİK SAĞLANIR'

    Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.

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