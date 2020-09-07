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    Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan geriye Karşıyaka marşı söylediği görüntüler kaldı

    Giriş Tarihi: 07.09.2020, 14:53

    İzmir'de husumetli olduğu minibüs şoförü T.O. tarafından kafasından tabancayla vurularak öldürülen Batuhan Çakal'dan geriye, Karşıyaka marşı söylediği görüntüler kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli olduğu minibüs şoförü T.O. tarafından kafasından tabancayla vurularak öldürülen Batuhan Çakal'ın (18), fanatik Karşıyaka taraftarı olduğu ortaya çıktı. Olaydan hemen önce, diğer Karşıyaka taraftarı arkadaşlarıyla pankart boyadığı öğrenilen Çakal'ın, deplasmana giden taraftar otobüsünde marş söylediği görüntüler de ortaya çıktı.

    Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, 7532 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka taraftarı Batuhan Çakal, arkadaşlarıyla parkta, tribünde asılmak üzere pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, iddiaya göre, husumetlisi şehiriçi yolcu minibüsü şoförü T.O. kendisini gördü. Minibüsüyle Çakal'ın yanına yaklaşan T.O., tabancasını ardı ardına ateşledi.

    Çakal başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken; T.O. olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Çakal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında evine gittiği belirlenen T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cesedi Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Fanatik Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Çakal'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, deplasman otobüsünde Karşıyaka tribün marşı söylediği videoları ortaya çıktı. Çakal'ın, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına atıfta bulunarak, görüntüye, "Deplasman otobüsünde kafamız zoom olup bağıra çağıra beste söylemeyi özledik" notunu düştüğü görüldü.

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