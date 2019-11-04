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Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 12:33

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 46 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklarla birlikte organizatör şüphelisi sürücü M.B. de gözaltına alındı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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