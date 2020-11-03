İzmir'de Ayda mucizesi. Minik Ayda'nın kurtarılışı sırasında gözyaşları sel oldu. İşte Ayda'ya ilk müdahalenin yapıldığı anların videosu... Gelen son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Öte yandan depremin üzerinden geçen dördüncü günde enkazda canlı bulma umuduyla görevlerine devam eden arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı devam ediyor. 91. saatte mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. İşte o anlar...
Minik Ayda'ya enkaz altında ilk müdahalenin yapıldığı an! Gözyaşları sel oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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