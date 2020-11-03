  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Minik Ayda'ya enkaz altında ilk müdahalenin yapıldığı an! Gözyaşları sel oldu

    Minik Ayda'ya enkaz altında ilk müdahalenin yapıldığı an! Gözyaşları sel oldu

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 11:06

    İzmir'de Ayda mucizesi. Minik Ayda'nın kurtarılışı sırasında gözyaşları sel oldu. İşte Ayda'ya ilk müdahalenin yapıldığı anların videosu... Gelen son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Öte yandan depremin üzerinden geçen dördüncü günde enkazda canlı bulma umuduyla görevlerine devam eden arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı devam ediyor. 91. saatte mucize haberi geldi. Ekipler 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkazdan sağ olarak çıkardı. İşte o anlar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Minik Ayda'ya enkaz altında ilk müdahalenin yapıldığı an! Gözyaşları sel oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu!
    FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu!
    Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı
    İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı
    Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
    Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
    İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti böyle hissedildi
    İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti böyle hissedildi
    İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
    İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
    İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı
    İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı
    Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
    Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı
    İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
    İzmir Seferihisar’dan 6,6'lık depreme ait yeni görüntüler | Tsunami ve vatandaşların panik hali...
    Depreme okulda yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları kamerada
    Depreme okulda yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları kamerada
    İzmir'de yürek yakan anlar!
    İzmir'de yürek yakan anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
    10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
    10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş