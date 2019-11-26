Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" dedi. Erdoğan minik Belinay'a "Aleykümselam olsun" diye karşılık verirken, bu anlar salonda bulunanları gülümsetti.
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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