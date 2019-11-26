Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/minik-belinay-ile-baskan-erdoganin-gulumseten-diyalogu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" dedi. Erdoğan minik Belinay'a "Aleykümselam olsun" diye karşılık verirken, bu anlar salonda bulunanları gülümsetti.