 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...

Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 11:32

Yozgat’ta yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 arkadaş, peşlerine takılan sokak köpeğine üşümesin diye tişört giydirdi. Çocuklardan Emrullah Kayaalp, köpeğin üşümemesi için köpeğe elbise giydirdiklerini söyleyerek “Evden beri peşimize takılmıştı, biz de üşümesin diye köpeğe tişört giydirdik. Sonra da besledik” dedi. İşte yürek ısıtan hareketler...

Yozgat'ta kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yozgat'ta sokak hayvanlarını soğuktan korumak için birçok etkinliğe imza atılırken il merkezinde peşlerine takılan bir sokak köpeğini fark eden 3 arkadaş, büyüklere örnek olacak bir davranış sergiledi. Sokak köpeğinin soğuktan üşümesine duyarsız kalmayan 3 arkadaş, olgun bir davranış sergileyerek köpeğe elbise giydirdi. Sokak köpeğine sahip çıkan çocuklar, önce köpeği besledi ardından da yanlarında bulunan bir tişörtü köpeğe giydirdi. Bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuklardan Emrullah Kayaalp, köpeğin üşümemesi için köpeğe elbise giydirdiklerini söyleyerek "Evden beri peşimize takılmıştı, biz de üşümesin diye köpeğe tişört giydirdik. Sonra da besledik" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de peş peşe cinayet! Torbalı'da iki sağlıkçı öldürüldü
İzmir'de peş peşe cinayet! Torbalı'da iki sağlıkçı öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup
Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup
Kimse Bilmez final bölümü tek parça izle
Kimse Bilmez final bölümü tek parça izle
Türkiye 2020'de büyümeye odaklandı
Türkiye 2020'de büyümeye odaklandı
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 10 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu
İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı! Paramparça ettiler
İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı! Paramparça ettiler
Denizli'de polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı
Denizli'de polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı
İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle
Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle
İzmir'de faciadan dönüldü: Piknik tüpü böyle patladı
İzmir'de faciadan dönüldü: Piknik tüpü böyle patladı