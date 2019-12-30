Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/miniklerden-yurek-isitan-hareket-sokak-kopegi-usumesin-diye" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yozgat’ta yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 arkadaş, peşlerine takılan sokak köpeğine üşümesin diye tişört giydirdi. Çocuklardan Emrullah Kayaalp, köpeğin üşümemesi için köpeğe elbise giydirdiklerini söyleyerek “Evden beri peşimize takılmıştı, biz de üşümesin diye köpeğe tişört giydirdik. Sonra da besledik” dedi. İşte yürek ısıtan hareketler...

Yozgat'ta kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yozgat'ta sokak hayvanlarını soğuktan korumak için birçok etkinliğe imza atılırken il merkezinde peşlerine takılan bir sokak köpeğini fark eden 3 arkadaş, büyüklere örnek olacak bir davranış sergiledi. Sokak köpeğinin soğuktan üşümesine duyarsız kalmayan 3 arkadaş, olgun bir davranış sergileyerek köpeğe elbise giydirdi. Sokak köpeğine sahip çıkan çocuklar, önce köpeği besledi ardından da yanlarında bulunan bir tişörtü köpeğe giydirdi. Bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Çocuklardan Emrullah Kayaalp, köpeğin üşümemesi için köpeğe elbise giydirdiklerini söyleyerek "Evden beri peşimize takılmıştı, biz de üşümesin diye köpeğe tişört giydirdik. Sonra da besledik" dedi.

İHA