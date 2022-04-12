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    Yeniasır TV Yaşam Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!

    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!

    Giriş Tarihi: 12.04.2022, 08:43

    Karşıyaka ilçesinde yaşanan korkunç olayda 46 yaşındaki M.A. ablası Aynur Kayadağ ile miras konusunda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ablasına 3 el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra hızla kaçtı. Yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Aynur Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada erkek kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alırken, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1828/25 sokakta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (46) aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan ablası Aynur K.'nin (48) evine gitti. Burada Murat A., ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüşürken, Murat A., yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı.

    Aynur K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Aynur K., yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan, şüpheli Murat A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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