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    Misafirliğe gittiler hayatları kurtuldu

    Giriş Tarihi: 01.03.2022, 09:49

    Afyonkarahisar'daki 2 katlı bir evde çıkan yangında ahşap ev harabeye döndü. Evde yaşayan anne ve kızı ise önceki gün başka bir evde misafirlikte oldukları için ölümden kurtuldu, facianın da önüne geçilmiş oldu.

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    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangın sonrası harabeye döndü. Evde yaşayan anne ve kızının önceki gün başka bir kentteki oğullarının yanına misafirliğe gitmesi ise facianın önüne geçti.

    Olay, Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Kılıçaslan isimli şahsa ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören köy sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

    Alevlerin her iki katı da sardığı yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangının ardından ev harabeye dönerken, evde yaşayan anne ve kızının önceki gün misafirlik için Denizli'de bulunan oğulları Veysel Kılıç'ın yanına gittikleri belirtildi. Anne ve kızın yangın esnasında misafirlikte olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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