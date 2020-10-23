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    MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi

    Giriş Tarihi: 23.10.2020, 12:47

    Gelen son dakika haberine göre, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

    Terör örgütü PKK mensubu "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in Emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi.




    PKK'lı FıratBotan kod Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerindendi.

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