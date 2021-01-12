MİT ve Ankara Emniyet'ten operasyon! Bilgi sızdıran 6 casus yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/mit-ve-ankara-emniyetten-operasyon-bilgi-sizdiran-6-casus-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.