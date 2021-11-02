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    Yeniasır TV Yaşam Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

    Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 02.11.2021, 17:23

    Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Modern yaşam içinde yaşamaya başlayan dünyamızda, ne yediğimiz yiyecekler eski yiyecekler ne içtiğimiz su ne de soluduğumuz hava eskisi gibi. Belki daha konforlu ama sonuçları ele aldığımızda göründüğü kadar sağlıklı değil. Bu modern ya da çağdaş yaşam biçimi, çok muhtemel bizde alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Şehirlerde yaşayanlarda alerjik hastalıklar daha fazla görülüyor” dedi.

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