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Motosikleti çalışır durumda bıraktı! Sonrasında olanlar 'yok artık' dedirtti! İşte o anlar kamerada...

Giriş Tarihi: 15.10.2019, 17:09

Olay Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağlanan motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen genç, motosikletini çalışır vaziyette bırakarak çöpteki boş kutuyu almaya gitti. Çalışır vaziyetteki motosiklet kendiliğinden hareket ederek, park halindeki otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve motosikletin sahibi genç, kazayı önlemek için elinden geleni yaptı, ancak motosiklete hakim olamadı. Akaryakıt istasyonunun içinde durdurulamayan motosiklet tekrar aynı araca çarptı. Bu kez motosikleti durdurmak isteyen bir vatandaş, motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak hafif yaralandı. İşte o anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı...

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