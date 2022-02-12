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    Motosikletli kuryenin talihsiz kazası kamerada

    Giriş Tarihi: 12.02.2022, 14:05

    İlginç kaza Kütahya'nın Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Bir motosiklet seyir halindeyken, yan yoldan çıkan bir otomobile arkadan çarptı. Olayda motosikleti kullanan kurye yaralandı, kaza anı ve sonrası ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Kütahya'da motosikletli kuryenin otomobile arkadan çarpma anları kameraya yansıdı.

    Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Ziraat Mahallesi istikametine gitmekte olan motosikletli kurye seyir halindeyken, yan yoldan bulvara çıkan otomobile arkadan çarptı. Kazayı hafif atlatan kuryenin imdadına, yoldan geçmekte olan bir başka kurye yetişti. Meslektaşı, yaralı kurye için ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Yaşanan kaza saniye saniye kaydedildi.
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