  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam MSB’den 9 Eylül paylaşımı

    MSB’den 9 Eylül paylaşımı

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 10:29

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı. Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MSB’den 9 Eylül paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Manisalılar 99’ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı
    Manisalılar 99'ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı
    Yaşlı çiftin sonu acı oldu! Devrilen kamyona çarptı
    Yaşlı çiftin sonu acı oldu! Devrilen kamyona çarptı
    Marmaris’te yangının yaraları sarılıyor
    Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir'deki depremde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Manisalılar 99’ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı
    Manisalılar 99'ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı
    Yaşlı çiftin sonu acı oldu! Devrilen kamyona çarptı
    Yaşlı çiftin sonu acı oldu! Devrilen kamyona çarptı
    Marmaris’te yangının yaraları sarılıyor
    Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor