MSB’den 9 Eylül paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı. Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.