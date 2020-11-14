MSB'den Azerbaycan'a özel video

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan ordusuna ithafen hazırlanan klip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter'daki hesabından paylaşıldı. "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur" mesajı ile paylaşılan, Türk ve Azerbaycan askerlerinin yer aldığı 2 dakikalık video, beğeni topladı.