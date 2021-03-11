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    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı canlı yayında akıllara durgunluk veren olay! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan Abdurrahman Çığ...

    Müge Anlı canlı yayında akıllara durgunluk veren olay! Eniştesinin tecavüzüne uğrayan Abdurrahman Çığ...

    Giriş Tarihi: 11.03.2021, 16:46

    Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında bugün akıllara durgunluk veren bir olay gündeme taşındı. Palu ailesine benzetilen olayda, eniştesi tarafından evlilik vaadiyle dolandırılan ve ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, çıplak fotoğraflarını Müge Anlı ekibine göndererek canlı yayına başvuruda bulundu. Çığ'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar....

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