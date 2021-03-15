Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Abdurrahman Çığ olayında son dakika gelişmesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-canli-yayinda-duyurdu-abdurrahman-cig-olayinda-son-dakika-gelismesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçen hafta programa katılan Abdurrahman Çığ ve ailesinin açıklamaları herkese dehşete düşürmüştü. Adeta Palu ailesini hatırlayan olayda Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğramış ve çıplak görüntüleri ile tehdit edilmişti. Mide bulandıran olayda bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Çığ ailesinin yaşadığı akılalmaz olaylar. Antalya il emniyeti harekete geçti. Suçlamaların odağındaki eski enişte ve üç arkadaşı 7 ay sonra gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye'ye sevk edildiler. Savcı karşısına çıkan enişte ve üç arkadaş tutuklandı.