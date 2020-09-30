Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-canli-yayinda-duyurdu-duygu-celiktenin-katili-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ele alınan Duygu Çelikten'in ölümü ile iligli son dakika gelişmesi yaşandı. Çelikten'in katil zanlısı Ünver, Antalya'da düzenlenen operasyonlarla Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı sırada yakalandı. 40 yaşındaki katil zanlısı ise Duygu Çelikten'i "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm." diyerek cinayeti itiraf etti.

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı ve ikiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını aramaya başladı.

GENÇ KADININ BAŞI KESİLMİŞ OLARAK CESEDİNE ULAŞILMIŞTI!

Daha sonra genç kadından korkunç bir haber gelmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandığı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlenmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: "KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM."

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te adalet çağrısı yapan annenin feryatlarına sessiz kalmayan emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünver'i yakalamak için çalışma başlattı. Aradan geçen 10 günün sonunda katil zanlısı olarak şüphelenilen Veli Ünver dün akşam saatlerinde ormanlık bir alanda saklanırken yakalandı. Ünver, Antalya'da düzenlenen operasyonlarla Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı sırada yakalandı. 40 yaşındaki katil zanlısı ise Duygu Çelikten'i "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm." diyerek cinayeti itiraf etti.