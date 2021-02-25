Müge Anlı canlı yayında kan donduran gelişme! Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-canli-yayinda-kan-donduran-gelisme-guldane-biceri-oldurdugunu-itiraf-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Müge Anlı canlı yayınında Güldane Biçer'in kaybında son dakika gelişmesi. Sır olay on yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Kocası, Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü? İşte canlı yayında yaşananlar...