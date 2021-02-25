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    Müge Anlı canlı yayında kan donduran gelişme! Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 11:03

    Müge Anlı canlı yayınında Güldane Biçer'in kaybında son dakika gelişmesi. Sır olay on yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Kocası, Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü? İşte canlı yayında yaşananlar...

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