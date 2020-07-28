Müge Anlı canlı yayında kan donduran iddialar! Şiar Kılıç öldürüldü mü?

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Atv'nin ilgi ile izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de 9 yaşında hayatını kaybeden Şiar Kılıç olayı ele alındı. Şiar Kılıç'ı annesi mi öldürdü? Teyze Sevim Taş polise ifade verdi. Anne Gülümer Amanet hakkındaki iddialar kan dondurdu. İşte 28 Temmuz Salı Müge Anlı'da yaşananlar...