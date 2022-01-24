Müge Anlı canlı yayında Sinan Akçıl sürprizi! 'Durum Çok Acil' şarkısının ilham kaynağı olduğunu açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-canli-yayinda-sinan-akcil-surprizi-durum-cok-acil-sarkisinin-ilham-kaynagi-oldugunu-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Sinan Akçıl sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 'bana şarkı yazılmasını çok isterim' diyen Müge Anlı'ya sürpriz yapan Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'nın programından esinlenerek yazdığını açıkladı. Canlı yayına katılan Sinan Akçıl ve Müge Anlı'nın düeti ise çok beğenildi.