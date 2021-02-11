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    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı canlı yayında şoke eden anlar! 15 yaş küçük evli adama kaçan Sevgi Kıranlı canlı yayında

    Müge Anlı canlı yayında şoke eden anlar! 15 yaş küçük evli adama kaçan Sevgi Kıranlı canlı yayında

    Giriş Tarihi: 11.02.2021, 11:44

    Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. Çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan Sevgi Kıranlı canlı yayına katıldı. Sevgi Kıranlı'nın canlı yayındaki açıklamaları izleyenleri şoke etti. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika olayının ayrıntıları...

    Sevgi Hanım eşini sevmediğini, kızıyla beraber dövdüklerini, gözlerini dayaktan şişirdiklerini ve eşini istemediğini söyledi. Davut Bey eşini bir kez bile el kaldırmadığını söylerken Sevgi ise Muammer'i kendisinin kaçırdığını ifade etti. Müge Anlı 'Sevgi Hanım'ın hamileyim' diye Muammer'i kandırdığını açıkladı. Sevgi Hanım kendisini 16 yaşında bir genç kız olarak hissettiğini söyledi.

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