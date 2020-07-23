Müge Anlı canlı yayınında Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili korkunç iddialar!

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9 yaşındaki Şiar Kılıç yangında öldü mü yoksa cinayete yangın süsü mü verildi? Müge Anlı canlı yayınında yer alan iddialar tüyler ürpertti. Şiar'ı annesi Gülizar mı öldürdü? İşte Şiar Kılıç olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri...