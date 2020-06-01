Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki mesafeli sarılma düzeneği sosyal medyayı salladı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-ile-tatli-sert-programindaki-mesafeli-sarilma-duzenegi-sosyal-medyayi-salladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv ekranlarının en çok seyredilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 aylık bi aranın ardından bugün izleyicisi ile buluştu. Programın yeni sezonunda bazı değişiklikler de yapıldı. Onlardan biri de korona tedbirleri kapsamında yapılan mesafeli sarılma düzeneği oldu. Kavuşanların birbirine sarılabilmesi için yapılan düzenek sosyal medyada da gündem oldu.