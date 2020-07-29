Müge Anlı mesaj yoluyla kendisini taciz edeni ifşa etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-mesaj-yoluyla-kendisini-taciz-edeni-ifsa-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarla hafta içi saat 10.00'da ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı dün canlı yayında kendisini mesaj yoluyla taciz eden kişiyi ifşa etti. Müge Anlı ayrıca internetten tanışmalar konusunda da uyarıda bulundu. İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...