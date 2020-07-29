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    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı mesaj yoluyla kendisini taciz edeni ifşa etti

    Müge Anlı mesaj yoluyla kendisini taciz edeni ifşa etti

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 09:46

    Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarla hafta içi saat 10.00'da ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı dün canlı yayında kendisini mesaj yoluyla taciz eden kişiyi ifşa etti. Müge Anlı ayrıca internetten tanışmalar konusunda da uyarıda bulundu. İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

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