  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı'da 27 yıllık hasret son buldu

    Müge Anlı'da 27 yıllık hasret son buldu

    Giriş Tarihi: 07.09.2021, 12:30

    Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını bugün yine milyonları ekran başına kilitledi. Melike Oyumlu'nun 27 yıllık anne hasreti son buldu. Annesini arayan Melike, Müge Anlı'nın sürpriziyle şok oldu! Stüdyoya bir bebek ile gelen Müge Anlı, bebeğin Melike'nin yeğeni olduğunu ve bir kız kardeşi olduğunu da söyledi.

    1994 yılında Adana'da dünyaya gelen, iki çocuğu ile birlikte Osmaniye'de yaşayan Melike Oyunlu, hiç görmediği, adını bile sonradan öğrendiği annesi Kader Hanım'ı bulmak için yayına katılmıştı.

    Babasının akıl hastası olduğunu, annesinin bunu bilmeden evlenip, sürekli şiddet gördüğünü ama en sonunda dayanamayıp hamileliğinin son zamanlarında Adana'ya kendi ailesinin yanına döndüğünü bildiğini söyleyen genç kadın, annesine kavuşabilmek için çağrıda bulundu.

    Çok geçmeden yayına iki izleyici telefon ile yayına bağlandı. İlki Balıkesir Susurluk'ta Kader Hanım'ın eski komşusu idi. Kader Hanım'ın ikinci evliliğini yaptığını, bu evliliğinden iki kız çocuğu olduğunu ve yine şiddet gördüğünü, bu sebeple çocuklarını Bursa'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktığını söyledi. Annesini arayan Melike, bu telefonla birlikte iki kız kardeşi olduğunu öğrenmiş oldu.

    Gelen ikinci telefon ise Kader Hanım'ın Ankara Kadın Sığınma Evi'nden bir arkadaşıydı. Telefona bağlanan izleyici, "Adana'da kızı olduğunu biliyordu, arıyordu ama bulamıyordu. O ağlayışları gözümün önünden gitmiyor. İnşallah kavuşursunuz." dedi.

    Kendisi de şiddet mağduru olan iki çocuk annesi Melike Oyunlu'ya Müge Anlı, "Melike seni çok sevdim, hayata tutunmanı çok sevdim; 27 yaşında çok şey yaşamışsın, hayata daha güçlü devam et, eksikleri tamamla." öğütlerini verdi.

    Müge Anlı, bugün yayını sürprizlerle açtı. Kucağında bir bebekle gelip, Melike'ye yeğeni olduğunu söyledi. Arkasından ise kız kardeşi Rabia'yı yayına çağırdı ve iki kardeş hasret giderdi. Bir süre öncesine kadar annesiyle görüştüğünü söyleyen Rabia, şu an diğer kardeşiyle de annesiyle de görüşmediğini belirtti.

    Anne Kader Hanım'ı bulan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi, canlı bağlantı aracılığıyla anne ve kızları bir araya getirdi.

    En kısa sürede annesine kavuşmak isteyen Melike'nin gözyaşları Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodaki ve ekran başındaki herkesi ağlattı. Kader Hanım, "Beni evlatlarımdan ayırdılar, Melike ilk göz ağrım, defalarca Adana'ya gittim, aradım, öldü dediler. 3 evlilik yaptım, tecavüze uğradım, şiddet gördüm. O yüzden kadın sığınma evindeyim." dedi.

    Artık annelik yapma zamanı, evlatlık yapma zamanı diyen Melike Oyunlu, yarın stüdyoda annesi ile kavuşmayı bekliyor…

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müge Anlı'da 27 yıllık hasret son buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Urla’da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Urla'da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...
    Aydın’daki cinayet anı kameralara yansıdı
    Aydın’daki cinayet anı kameralara yansıdı
    Muğla’da yanan ’özel bölgeler’ için ekolojik kurtarma operasyonu
    Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma operasyonu
    Bergama’ya serbest bölge yatırımı! 20 bin kişiye istihdam
    Bergama'ya serbest bölge yatırımı! 20 bin kişiye istihdam
    Başkan Erdoğan’dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli mesajlar
    Urla’da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Urla'da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...
    Aydın’daki cinayet anı kameralara yansıdı
    Aydın’daki cinayet anı kameralara yansıdı
    Muğla’da yanan ’özel bölgeler’ için ekolojik kurtarma operasyonu
    Muğla'da yanan 'özel bölgeler' için ekolojik kurtarma operasyonu
    Okullarda ilk gün heyecanı!
    Okullarda ilk gün heyecanı!
    İzmir’de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi
    İzmir'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi