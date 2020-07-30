Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti!

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Faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve pek çok sosyal yardımlaşma faaliyetleri içinde bulunan Müge Anlı, bugün sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verdi. 1 ay sonra izleyicileri ile yeniden buluşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon böyle geçti.