Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti!

Faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve pek çok sosyal yardımlaşma faaliyetleri içinde bulunan Müge Anlı, bugün sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verdi. 1 ay sonra izleyicileri ile yeniden buluşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon böyle geçti.
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