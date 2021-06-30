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    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı'da çarpıcı iddialar! Büyükşen çiftini kim neden öldürdü?

    Müge Anlı'da çarpıcı iddialar! Büyükşen çiftini kim neden öldürdü?

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 11:01

    Büyükşen cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı sert, canlı yayınında ele alınan Büyükşen çiftinin cinayetinde yeni gelişmeler neler? Katiller kim? İşte Büyükşen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddialar, yeni gelişmeler...

    Hanımefendi, 7 ya da 9 mart 2021'de postane sırasında iken iki kadın ve bir kızın konuşmasını duyduğunu söyledi. Kadının kızı olan kadından kız istediğini, güldüklerini, nerede oturdukları sorulduktan sonra bu cinayetin konuşulduğunu anlattı. Hanımefendi, kızın "Büşra benim çok yakın arkadaşım. Büşra'nın çok büyük bir sırrı var, Betül Hanım da bunu bildiği için Büşra Hanım bir şey söyleyemiyor, ben de biliyorum bu sırrı" dediğini anlattı. Kız böyle söyleyince annesinin dürtüp "Sus bizden duymasınlar ama bu iş mehir meselesi değil, bu işin içerisinde Büşra, Betül, Betül'ün ailesi ve Uğur var" dediğini iddia etti.

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